Fatih'te hırsızların sahte kimlikle bisiklet çalma anı!
Fatih'te turist kılığıyla bisiklet kiralama acentesine gelen iki kişi, iş yeri sahibi ile konuşup günübirlik olarak bisiklet kiraladı. Hırsızların bisikletleri alıp uzaklaştıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibinin ihbarı üzerine bir süre hırsızlar polisler tarafından yakalandılar.
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30 Aralık 2020 Çarşamba 11:13
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