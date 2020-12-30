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  3. Fatih'te hırsızların sahte kimlikle bisiklet çalma anı!

Fatih'te hırsızların sahte kimlikle bisiklet çalma anı!

Fatih'te turist kılığıyla bisiklet kiralama acentesine gelen iki kişi, iş yeri sahibi ile konuşup günübirlik olarak bisiklet kiraladı. Hırsızların bisikletleri alıp uzaklaştıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibinin ihbarı üzerine bir süre hırsızlar polisler tarafından yakalandılar.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 11:13
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