Fatih'te hırsızların sahte kimlikle bisiklet çalma anı!

Fatih'te turist kılığıyla bisiklet kiralama acentesine gelen iki kişi, iş yeri sahibi ile konuşup günübirlik olarak bisiklet kiraladı. Hırsızların bisikletleri alıp uzaklaştıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibinin ihbarı üzerine bir süre hırsızlar polisler tarafından yakalandılar.