Fatih’te iş hanında korkutan yangın

Fatih'te bir iş hanının içerisinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00:00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Başvekil Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş hanı içerisinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş hanından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle iş hanında oluşan yoğun dumanı tahliye etti. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın tamamen söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA