Fatih'te iş merkezinde yangın İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri...

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İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Kaynak: AA



