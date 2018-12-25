Fatih’te kaldırımda oturan adamın üstüne reklam panosu düştü

İstanbul Fatih'te kaldırım kenarına oturarak dinlenmek isteyen yaşlı adamın üzerine reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Sururi Mahallesi Tarakçı Cafer Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bastonuyla yürüyen Mustafa Yılmaz (81) bir giyim mağazasının önüne oturarak dinlenmek istedi. Bir süre sonra kaldırım kenarında oturan yaşlı adamın üstüne rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan 2'inci kattaki reklam panosu düştü. Aldığı darbeyle yere yığılan adamın yardımına esnaf koştu.

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağ omzunda kırıklar olduğu tespit edilen yaşlı adamın ameliyata alınacağı öğrenildi.

"Sağ omzu kırılmış"

Yaşlı adama yardım eden sokak esnaflarından Murat Çapşek,"Bir anda ses duyduk. İçeride oturuyorduk. Dışarı doğru koştuk. Amca yerdeydi ve inliyordu. Ben de korktum. Sonradan arkadaşlarımız da koştu. Ambulansa haber verdik. 2-3 dakikada ambulans geldi. Tedavi altına almak için götürdüler. Sonradan duyduk ki durumu biraz kritikmiş. Sağ omzu kırılmış. Yarın sabah ameliyat olacak. 10 santimetre yakınında olsa kafasına düşebilirdi" dedi.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bastonuyla sokakta yürüyen Mustafa Yılmaz, dinlenmek için bir mağazanın önündeki kaldırımın kenarına oturuyor. Bir süre dinlenen yaşlı adamın üzerine bir anda reklam panosu düşüyor. Yaşlı adam acılar içerisinde kıvranırken, çevredeki esnaf yardıma koşuyor. Omzundan yaralanan yaşlı adam daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Kaynak: İHA