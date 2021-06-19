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Fatih'te korkutan yangın! Yanmaktan son anda kurtuldular

İstanbul Fatih'te bir dairede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Fatih'te korkutan yangın! Yanmaktan son anda kurtuldular

İstanbul'da çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.  Fatih'te bir dairede çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ YANGINDA MAHSUR KALDI

Aksaray Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın beşinci katında yer alan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilendikleri öğrenilen 3 kişi sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binanın yan tarafındaki bir otelde kalan müşteriler de güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

 

 

Fatih'te korkutan yangın! Yanmaktan son anda kurtuldular

Fatih'te korkutan yangın! Yanmaktan son anda kurtuldular

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