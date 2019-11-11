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  3. Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı (1)

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Ardından AFAD ekipleri tarafından alınan 4 kardeşin cenazeleri, defnedilmek üzere cenaze araçlarına konuldu.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA

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