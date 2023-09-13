Fatih’te otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden hamile kadından yürek burkan paylaşım

Fatih'te İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4.5 aylık hamile Meryem Büşra Levent'in doğacak olan erkek çocuğu için sosyal medyada paylaştığı mesaj yürek burktu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fatih’te otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden hamile kadından yürek burkan paylaşım

Fatih'te İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4.5 aylık hamile Meryem Büşra Levent'in doğacak olan erkek çocuğu için sosyal medyada paylaştığı mesaj yürek burktu. Levent, "Babasının prensesleri mavi renk ayakkabılar da giyer" notu yazdığı görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, 34 FGT 008 plakalı Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarpmış, kazada motorun arkasında yolculuk yapan 4.5 aylık hamile Meryem Büşra Levent, otobüsün altında kalarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan hamile kadından kötü haber geldi. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya paylaşımı yürek burktu

Kazadan önce doğacak olan çocuğu için babası tarafından alınan hediye ayakkabıları sosyal medyadan paylaşan Meryem Büşra Levent'in o paylaşımı yürek burktu. Notta "Babasının prensesleri mavi renk ayakkabılar da giyer" notu yazdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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