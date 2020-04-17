Fatih'te pazarda dikkat çeken kalabalık

Fatih'teki cuma pazarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Fatih Fındıkzade'de kurulan cuma pazarı alışveriş yapanlarla doldu taştı. Pazarcılar, ürünlerin fazla fazla alındığını belirtirken, pazarda 65 yaş üstü müşterilerinde kalabalığa karışması dikkat çekti.

"BOL BOL YEŞİLLİK, MEYVE, SEBZE ALDIK"

63 yaşındaki bir kadın, "Alışveriş yaptık biz de hemen eve gidiyoruz. 63 yaşındayım sınırdayım, kızım da sağlıkçı zaten, hemen dönüyoruz" dedi. Pembe Çetin ise, "Kabak, fasülye, soğan, taze soğan, domates aldık. Pazar kalabalık" diye konuştu.

Hülya Yılmaz ise , "Önümüzdeki hafta sonu da sanırım yasak olacak. Bol bol yeşillik, meyve, sebze aldık. Geçen haftakine göre bir nebze daha fazla aldım" şeklinde konuştu. Pazar alışverişine çıkan 65 yaş üstü bir kadın ise "Yasak diye ben çıkmıyorum, kızım getirdi her şeyimi, şuradan bir şey alıp döneceğim hemen, ben 65 yaşından fazlayım" dedi.

"YARIM KİLO ALAN ŞİMDİ 2 KİLO ALIYOR, 1.5 KİLO ALIYOR"

Pazarcı Erkan Meydan , "Pazar bugün de dahil son 3-4 gündür eski günlerini aratmıyor. Dün aşırı bir kalabalık vardı. Yaklaşık 2 haftadan beri dün biraz hareket oldu, bugün de bakacağız artık. Yarım kilo alan şimdi 2 kilo alıyor, 1.5 kilo alıyor. Biraz abartıyorlar bence" dedi. Pazarcı Sami Gün de, fazla ürün alanlar olduğuna dikkat çekerek, "Biz vermiyoruz, gerek yok. Bugüne karnı doysun yarına Allah kerim. Hafta sonuna hazırlık yapanlar var ama ben onlara gülüyorum, gerek yok bence" diye konuştu.

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Kaynak: DHA