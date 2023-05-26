Fatih'te pide fırını yandı, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Fatih'te bir binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında hastaneye kaldırılan Albulkadir Erboğa hayatını kaybetti. Böylece yangında hayatını kaybeden sayısı 4'e yükselirken, yaralı 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Silirikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı. 5 katlı binanın alt katındaki fırında çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralanmıştı. Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulkadir Erboğa'nın yaşam mücadelesi de son buldu.

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Yangında ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, akraba olan gençlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.

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