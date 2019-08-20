Fatih’te sahte alkol operasyonu

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda farklı ebatlardaki bidon ve şişelerde olmak toplam 207 litre sahte alkol ile 650 adet boş şişe ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Mevlanakapı Mahallesindeki bir adreste sahte içki üretiminin yapıldığı ihbarına ulaştı. Ekipler, bunun üzerine takibe aldıkları adrese baskın yaparak bir kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler adreste yaptıkları çalışmalar sonunda farklı ebatlardaki bidon ve şişelerde olmak toplam 207 litre sahte alkolle 650 adet boş şişe ele geçirdi. Baskında gözaltına alınan şahıs ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA