Fatih'te silahlı çatışma anları kamerada!

Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesiyle ortalık savaş alanına döndü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürürken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.