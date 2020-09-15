Fatih'te silahlı çatışma anları kamerada!
Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesiyle ortalık savaş alanına döndü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürürken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Fatih'de Fevzipaşa Caddesi'nde yaşanan olayda iki grup arasında çıkan tartışma sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi olurken bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılarla ilgilenirken o dehşet anları ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Olayın ardından yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.
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15 Eylül 2020 Salı 13:15
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