Fatih'te sokak ortasında kadın şiddeti! Erkek arkadaşını dövdü

Fatih'te sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir sebeple erkek arkadaşı ile tartışan turist kadın, sinirine yenik düşüp erkek arkadaşına saldırmaya başladı. Cep telefonuna kaydedilen o görüntülerde erkek ise kadının saldırısından kaçarak kendini korumaya çalıştı.