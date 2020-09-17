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  3. Fatih'te sokak ortasında kadın şiddeti! Erkek arkadaşını dövdü

Fatih'te sokak ortasında kadın şiddeti! Erkek arkadaşını dövdü

Fatih'te sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir sebeple erkek arkadaşı ile tartışan turist kadın, sinirine yenik düşüp erkek arkadaşına saldırmaya başladı. Cep telefonuna kaydedilen o görüntülerde erkek ise kadının saldırısından kaçarak kendini korumaya çalıştı.

Fatih Aksaray’da yaşanan olayda turist bir kadının henüz bilinmeyen bir nedenle erkek arkadaşını dövmesi kameralara saniye saniye kaydedildi. Erkek ise geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalışırken kavgada yol boyunca devam etti.

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17 Eylül 2020 Perşembe 12:26
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