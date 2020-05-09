Fatih’te vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı

Fatih Belediyesi'nde görev yapan ekipler sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde olan vatandaşlara kapı kapı gezerek maske ve dezenfektan dağıttı.

Fatih Belediyesi, 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde olan vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Kocamustafapaşa'da başlayan dağıtımda görevli ekiplerce evlerinde kalan vatandaşlara içerisinde 5'li maske, Türkiye'nin bor madeninden üretilen el dezenfektanı Borel ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan'ın mektubunun yer aldığı poşetler dağıtıldı.

Ekiplerin dağıtım anonsunu duyan vatandaşlardan kimi camlarından sepet sarkıtarak, kimi evlerinin kapısından kendilerine getirilen maske ve dezenfektanı aldı. Belediyenin yaptığı hizmetten dolayı memnuniyet duyan Fatih sakinleri, memnuniyetlerini ekipleri alkışlayarak dile getirdi.

"Aileme yetecek kadar maske var"

Uygulamayı çok yerinde bulunduğunu ifade eden Mustafa Güzel, "Devamını bekliyoruz. İhtiyacımız var. Herkesin böyle zor günlerde maskeye ulaşabilmesi gayet güzel. Kapı kapı dezenfektan ve maske dağıtılması gerçekten çok güzel bir olay. İçerisinde aileme yetecek kadar maske var. Borel'in dezenfektanı var" dedi.

Fatih Belediyesi'ne teşekkür eden Tamam Metin, " İnşallah bu virüsten kurtularak aydınlık günlere çıkarız. Benim eşim KOAH hastası. 2 aydır dışarının yüzünü görmüyoruz" dedi.

Öte yandan, bugün başlayan ve yarın devam edecek olan dağıtımda Fatihlilere 75 bin maske ile 15 bin dezenfektan dağıtılacak.

Kaynak: İHA