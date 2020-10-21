Eren Erdoğan, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan'ı otomobilde öldürdükten sonra aracında 2 saat gezdirmişti. "Öldürürüm, gider 4 sene paşa paşa yatar çıkarım' dediği iddia edilen Eren Erdoğan iyi hal indirimi aldı. Eren Erdoğan ile ilgili yaşanan yeni gelişmenin ardından çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. Peki Fatma Erdoğan kimdir? | Fatma Erdoğan cinayeti ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

FATMA ERDOĞAN KİMDİR?

Fatma Erdoğan, boşanma aşamasındayken araçta olduğu sırada eşi Eren Erdoğan tarafından öldürüldü. Eren Erdoğan, olay sonrası eşini 2 saat boyunca araçta gezdirdi.

FATMA ERDOĞAN CİNAYETİ

23 yaşındaki Eren Erdoğan ile 4 aylık evli olan 22 yaşındaki Fatma Erdoğan 2019 yılında eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinin yanına yerleşerek, boşanma işlemlerini başlatmıştı.

Boşanma aşamasındayken araçta olduğu sırada eşi Fatma Erdoğan'ı öldüren Eren Erdoğan iyi hal indirimi aldı.

Eren Erdoğan’a iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Fatma Erdoğan'ın annesi Kıymet Alyar, "Biz öldük. Bütün sülale öldü. Yaşamıyorum ben. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklerken iyi hali düşünülerek müebbet hapis cezası verildi. Benim kızım gitmiş, neresi iyi hal?" dedi.

Tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi. 28 Eylül 2020'de görülen karar duruşmasında Eren Erdoğan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Fatma Erdoğan'ın ailesi ve avukatı, gerekli tüm hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

Çıkan gerekçeli karar sonrası müebbet hapis cezasına çarptırılan katil Eren Erdoğan'ın kararına itiraz eden anne Fatma Alyar, "Ağırlaştırılmış müebbet yerine. Bir canın bedeli bu mu yani? Neyin geleceği? Size soruyorum Allah için neyin geleceği? Benim kızımın geleceği oldu mu ki onun da geleceği olsun? Gelecek şansı tanıyorlar, gelecek hakkı tanıyorlar bir kravat bir ceket. Çok güzel. Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor? Ben de yasları bağladım gittim. Eziyet gibi gözümün önünde benim kızımın azraili ile karşı karşıya durdum benim duygularımı neden bu mahkeme heyeti göz önüne almadı da bir katilin kravatını aldı? Ben çocuğumu polisle gittim devlet kapısıyla gittim, devletin adıyla aldım. Devletin adına mahkeme kararı açtım hukuk dışı asla hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

Cinayetin planlandığını belirten anne Alyar, "Bu cezayı veren hâkime hanım, 'Ben evladı vardır' dedim, vicdanı vardır dedim asla yokmuş. Eliyle gözüyle okudu o katilin, o caninin arkadaşına yazdığı, yardım edicisine yazdığı kelimeleri ağzıyla okudu hakime hanım. El insaf ya. 'Öldürürüm. Gider 4 sene paşa paşa yatar çıkarım.' Evet doğru. Resmen paşa paşa yatıyorlar içeride. Ondan indirim bundan indirim bir af gelir salarlar dışarıya oldu bitti. Bu cezalar herkesi azmettirir. Caydırmaz yani. Ben bir kere ifade verdim. Yaşadığımızı gördüğümüzü olduğu gibi anlattım. Ama katil alay edercesine her gelişinde değişik ifade verdi. Yok ihaneti vardı vurdum, yok evine gelmedi vurdum. Yani yaptığı hatanın cinayetin üstünü örtmek için bin türlü yalanla o mahkemede savunma yaptı. Yalan arkadaşım yalan her şey ortada" ifadelerini kullandı.

Öncü Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Sanem Oğuz, çıkan karar sonrası istinaf mahkemesine başvurduklarını belirtti. Oğuz, "Fatma'yı arabaya koyuyor. Ve Fatma o boşluktan faydalanarak kısa süre arabada yalnız kalıyor. Bu arada araba kitli. Kimseye ulaşamıyor. Polisi arıyor 155'i. 'Beni kurtarın' diyor. 'Beni eşim zorla tutuyor arabada. Ve beni öldürecek' diye ihbarda bulunuyor. Nitekim bu aramanın üzerinden 15 dakika geçmeden Fatma 2 el ateşle öldürülüyor katili tarafından. Bunun üzerine çok daha ağır bir şey yaşanıyor. Fatma'nın ölmüş bedeniyle 2 saat boyunca İstanbul'da şehir turu yapıyor katil" açıklamasını yaptı.

Avukat Sanem Oğuz, cinayetin planlı bir şekilde yapıldığını ispat ettiklerini ve gereken cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini söyledi. Oğuz, "Dosya bize önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğine geliyor. Biz hukuki işlemlerine başlıyoruz. Dosyada tüm deliller mevcut olmasına rağmen, katilin bunu tasarladığına, zorla alıkoyduğuna, ruhsatsız silah taşıdığına ve kasten bilerek ve isteyerek Fatma'yı öldürüp cansız bedeniyle 2 saat şehir turu yapmasına rağmen, gerekçeli kararında sanığın gelecekteki durumu, hayatı, iyi haline dayanarak iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbede çeviriyor cezayı. Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bunun kanundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. Buna uymayan heyet müebbet hapis cezasına çevirdi iyi hal uygulayarak" değerlendirmesini yaptı.

Oğuz açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizim için hukuki süreç bitmemiştir. Aslında bizim savaşımız yeni başlıyor. Biz istinaf kanunu yoluna başvuracağız. Ve Fatma'nın tasarlanarak, bilerek ve istenerek boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü ispatladık. Bu haklı savaşın arkasında duracağız. O öldü, bir erkek tarafından öldürüldü. Biz istinaftan umarım hak ettiği cezayı katilin almasını sağlayacağız"