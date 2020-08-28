Fatma Girik öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Fatma Girik'in hastalığı ne?

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in öldüğü iddiaları son günlerde gündemden düşmemişti. İddiaların ardından sessizliğini bozan Fatma Girik'in öz yeğeni Günay Girik haberleri yalanladı ve sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HABERLERİ YALANLADI

Twitter hesabından Girik'in ölüm haberleri hakkında açıklama yapan ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, "Biraz evvel saat 12.00'de Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik ile konuştum. Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini bu tür haberleri yapanlar için kanuni işlemlere başladıklarını söyledi" dedi.

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Herkese maskelerini takıp, sosyal mesafeye uymaları çağrısında da bulunan Girik, Koronavirüslü günleri birlikte atlatacağız dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bodrum'da, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Fatma Girik'i Bodrum'daki evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da eşlik etti. Sosyal mesafeye uyup, maske takarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürün ve beraberindekiler, koronavirüs nedeniyle günlerini Bodrum'daki evinde geçiren Fatma Girik'e bir süre önce olduğu kalça ameliyatı nedeniyle 'geçmiş olsun dileğinde' bulundu. Aynı zamanda ortopedi doktoru olan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Girik'in tahlil ve röntgen filmlerini tek tek inceleyip, daha çabuk ayağa kalkıp, rahat bir biçimde yürüyebilmesi için tavsiyelerde bulundu.