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Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Yeşilçam'ın usta ismine dair ilk açıklama geldi

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Yeşilçam'ın usta ismine dair ilk açıklama geldi

Türk sinemasının efsane oyuncusu Fatma Girik, (79) dün akşam saatlerinde Bodrum'daki evinde fenalaşınca  Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan 

"FATMA GİRİK OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI HASTANEDE"

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Fatma Girik'in menajeri Bircan Silan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevenlerine duyuru. Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı 1-2 gündür hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi. İyi bayramlar herkese"

Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Yeşilçam'ın usta ismine dair ilk açıklama geldi

{TITLE_STRIP}Türk sinemasının efsanesi Fatma Girik'ten üzen haber! Fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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