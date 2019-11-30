Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Kazım Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ağırladı.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Hürriyet'in ekibi de katıldı. Ziyaret sırasında iki mevkidaş bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu. Odunpazarı Belediyesi'nin özellikle kadınlara yönelik istihdam sağlayan çalışmaları ile dikkat çektiğini belirten Hürriyet, tüm kentlerde Odunpazarı Belediyesi'nin projelerinin örnek alındığını kaydetti. Başkan Kurt'a belediye çalışmaları ile ilgili bilgi veren Hürriyet, "Odunpazarı Belediyesi'nin diğer belediyelere örnek olan başarılı projeleri var. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, katılımcı bir yöneyim anlayışı ile yönetiyor. Özellikle kadınlara istihdam sağlayan çalışmaları için kendisini tebrik ediyorum" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, misafirlerini Eskişehir'de görmenin kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Hürriyet'e ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, "Fatma Kaplan Hürriyet kısa sürede önemli çalışmalar yaptı. Fatma Kaplan Hürriyet'in başarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA