Fatma Şahin mimarlarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi'ni ziyaret ederek, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm çalışmaları üzerine bilgi aleşverişinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti, şube başkanı Özgür Girişken ve üyelerine, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere birçok çalışma hakkında bilgi verdi. Şahin, Türkiye'nin ileri demokrasiye geçmesi isteniyorsa güçlü sivil topluma inanılması gerektiğini belirti. Şahin, "Bilgi nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin eğer doğru bilgiyse kullanmamız memleketimizin faydasınadır. İşbirliğine açık olmamız gerekiyor. Dilinizle söylediğinizi kalbinizle tasdik etmeniz gerekiyor" dedi.

"İlber Ortaylı ağladı"

Gaziantep Mimarlar Odası'yla çok özel projelere imza attıklarını aktaran Şahin, "Panorama 25 Aralık Müzesi buna örnektir. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, müzeyi gördüğünde ağladı, bana, "burada bir tarih var, sanat var, Antep Savunması var" dedi. Müzenin dış mekanın Mimarlar Odası yaptı, önceki mimarlar odası başkanımız içini 15 günde bir Antalya'ya giderek Anıtkabir'i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov'la çalıştı. Bu bir Gaziantep modelidir, bu modeli ne zaman Türkiye modeli yaparsak, o zaman ileri demokrasiye geçeriz, birlikte iş yapabilme gücüne erişmiş oluruz. Panorama 25 Aralık Müzesi, bizleri Antep Savunması'na götüren muhteşem bir eser ortaya çıktı" diye konuştu.

"Cemevini birlikte yapıyoruz"

Şahin, Mimarlar Odasıyla birlikte başlattıkları çalışmalardan birisinin de Cemevi yapım çalışması olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin en güzel Cemevi'ni birlikte yapıyoruz. Öyle bir kubbe var ki muhteşem, bu kadar güzelini görmedim. Herkesin bu şehirde o kadar güzel bir gücü, enerjisi, vizyonu var ki ben sizlerden ilham alıyorum. Siz mimarlardan gelen bilgilerle birlikte bu şehirde neler yapılabileceğini göstereceğimiz çalışmalar yapıyoruz. Finale doğru giderken bu toplantıyı çok önemli bir toplantı olarak görüyorum. Herkes aynı düşüncede olamaz, o zaman demokrasi olmaz, farklı düşüncelerin zenginlik olduğunu özümsemek gerekiyor. Bu şehir için ne doğruysa bunun için gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Başkanımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda çok sayıda revizyon yaparak gittik, gitmeye de devam edeceğiz, bu bizim yoğurt yeme şeklimizdir. Bundan da şehrimizin kazandığını düşünüyorum" ifadelerini kulandı.

Şahin, şehir planlaması, toplu konut projeleri, kentsel dönüşüm, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), lojistik merkez ve Düzbağ içme suyu projesi hakkında teknik bilgi verdi.

Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Özgür Girişken ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: İHA