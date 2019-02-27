Fatma Şahin’den rakiplerine proje mesajı

Gaziantep'teki yerel televizyonların ortak yayına katılan katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, hayata geçirdikleri projeleri anlatırken, belediye başkanlığında yarıştığı adaylarla ilgili değerlendirmede, "Aday olan isimlerden bugüne kadar hiç projelerini duymadım. Tamamen, fitne, dedikodu, tamamen yanlış algı üzerinden insanların hafızasıyla dalga geçiyorlar" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'teki yerel televizyonların kurduğu Ortak Yayın Platformu'nun canlı yayın konuğu oldu. Gaziantep Olay TV, NRT, Kanal 27, GRT, Mega TV ve Hisar TV'nin ortak yayınında projelerini anlatan Fatma Şahin, görevi süresinde hayata geçirdikleri ve yeni dönemde yapacakları projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

"Hep başka ülkelerin meydanlarını konuşurduk"

Yıkılan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumunun bulunduğu alanda Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Başkan Fatma Şahin, projenin 100'üncü Yıl Parkı ile Allaben Deresi'nin devamlılığını sağlayacak bir millet bahçesi olacağını belirterek, "Millet bahçesinin yanına valilikle arasındaki yolu kaldırıyoruz, valiliğin yanı başına bir meydan cami yapıyoruz. Alleben Deresi'ne yeniden kimlik kazandıracak Alleben'i İnsanlarla Buluşturma Projesi (Alleben Su Projesi), şarıl şarıl suyun aktığı bir dokuyu içinde barındıracak. Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak projeyle, Ulu Cami'nin önünden Sanko parka kadar olan 200 dönümlük alan millet bahçesine dönüşecek. Hep başka ülkelerin meydanlarını konuştuk, hep başkalarının meydanlarına atıfta bulunduk. Şehrin göbeğinde yapacağımız bu millet bahçesinde bir genç hayat bulacak, bir aile çocuğuyla eğlenecek, vakit geçirecek, çocuk dostu bir meydanımız olacak. Hiçbir yere ticari bakmadık, buralara çok rahat AVM'ler yapabilirdik, oteller yapabilirdik, ama tam tersi yeşili maviyle insanı suyla buluşturuyoruz. Hep birlikte başaracağız. Arka tarafında Roma ve Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesi önünde bizi gazi yapan mücadelenin sergilendiği 25 Aralık Panorama Müzesi olacak. İki müzesinin arasında içinde su ve yeşilin olduğu büyük bir millet bahçesi ve millet meydanını halkımıza kazandırmış olacağız. Yeni şehircilik bu, çevreye duyarlı şehircilik bu, insan dostu şehircilik bu" diye konuştu.

"Düzbağı borçlanmadan bitirdik"

Tamamlanan Düzbağı İçme Suyu projesi ile ilgili de bilgi veren Fatma Şahin, projenin eski Türkiye'de 10 yılda bitirilemeyecek bir proje olduğunu vurgulayarak, Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük su projesi olduğunu da kaydetti. Projenin devlet yatırımıyla tamamladıklarını da aktaran Şahin, projenin belediye borçlandırılmadan bitirildiğine vurgu yaptı.

Başkan Şahin, Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında suya bir yılda yüzde 27 oranında indirim yaptıklarını sözlerine ekledi.

"10 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturuyoruz"

Göllüce'yi kentsel dönüşüm projesi kapsamında kaldırdıklarını hatırlatan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde 10 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturulacağını da anlatarak, "Burayı küçük sanayiye verdik, ihalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde temeli atılacak. Kendi içerisinde sıkışmıştı, Göllüce de çok rahatsızdı, Göllüceliler, "ne köy olduğumuz belli, ne sanayi olduğumuz belli" diyerek bana dert yanıyordu. Küçük sanayi de büyümemiz lazım bize alan yok diyordu. Bu işi güzel bir şekilde hallettik, artık şehir merkezinde sanayi olmayacak. Konum itibariyle kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınması üzere imar planları onaylanarak, yol açma çalışmalarına başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde; ayakkabıcılara 800 bin metrekare, tır, dorse imalatçılarına 390 bin metrekare, fıstıkçılara 395 bin metrekare Gıda toptancılarına (GATEM) 243 bin metrekare ve nakliyatçılara 243 bin metrekare alan ayrıldı. Burada 10 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelir gider dengesi yüzde 96"

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin borçlu belediyeler arasında yer aldığına yönelik yanlış bir algının oluşturulmak istendiğini kaydederek, "İnanılır gibi değil, Asım başkan belediyeyi 6 milyar TL borçla aldı. Bir yerel yönetim uluslararası tahkime gitti, 40 milyon TL para kazandı, bir yerel yönetimin uluslararası tahkimde dava kazanması çok kolay değil, 6 milyar liralık borç mahsuplaşmayla devletin desteğiyle ödendi. Bir taraftan da yatırım yapıldı. 2014 yılında göreve geldiğimde yüksek faizle borçlanmaya dönük olarak 600 milyon TL faiz ödedim. Bir taraftan geçmişin borcunu ödüyoruz bir taraftan öz kaynaklarımızı artırıyoruz, bir taraftan da 500 milyon tutarında hibe bulduk. 2018 yılının bütçesini gelir gider dengesini yüzde 96 ile kapattık. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, birileri algılarla yapılan işleri küçük görmeye çalışıyor. Bir dönemde 12 kavşak bitiren başka bir belediye yok, bu kadar büyük devlet yatırımını şehre getirilen bir dönem yaşanmadı, halkımız yapılan hizmete bakıyor. Proje üretemezsen, projeni yarıştıramazsan, proje yerine proje koyamazsan, ne yaparsın? En kolay olanı eleştirirsin. "Gel kardeşim yap" deyince ortada kimse yok"

Rakiplere proje vurgusu

Fatma Şahin, 2014 yerel seçim beyannamesi kapsamında açıkladığı bin 27 projenin yüzde 95'ini bitirdiklerini dile getirdi. Mevcut belediye başkan adaylarından hiçbirinin projelerinden bahsetmediğine dikkat çeken Şahin, "day olan isimlerden bugüne kadar hiç proje duymuyorum, tamamen fitne, dedikodu, tamamen yanlış algı üzerinden insanların hafızasıyla dalga geçiyorlar. Bu anlayış hiçbir zaman başarılı olmadı, olamaz. Toplumun vicdanı en önemli mahkemedir. İnsanlar sandığa giderken "kim benim yaşamıma dokundu, kim bu işleri yaptı" diye bakıyor, sağduyu ve vicdan terazisiyle sandığa gidiyor. Dibimizde kargaşa, gözyaşı ve savaş noktasında şehri tam bir yatırım hamlesine dönüştürüp, şehri kültür ve turizm kenti hedefine ulaştıracağız. 31 Mart gibi bir derdimiz yok biz ekip olarak günlük dersine çalışan öğrenci gibiyiz" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yükselen Gaziantep Vizyon projeleri başlığı altında açıkladığı toplu konut projeleri, Metro projesi, spor faaliyetlerine yönelik projeler, eğitim, sosyal ve kültürel projeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Kaynak: İHA