Fatma Şahin’den Şehit Önek’in ailesini ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mardin Derik ilçesinde operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Muhammet Önek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şahidin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki taziye çadırına giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Pakize Önek'e sarılarak, teselli etti. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Muhammed'i de seven Fatma Şahin, şehit eşi Bahar Önek'e de sabır ve baş sağlığı diledi. Şehidin eşi Bahar'ın ellerinden tutarak teskin eden Şahin, "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Her zaman sizlerin yanında ve destekçiniz olacağız" dedi.

Fatma Şahin, şehit ailesine taziye ziyaretinden bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA