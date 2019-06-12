Fatma Turgut en uzun günde yaza ‘merhaba’ diyecek

Sevilen şarkıcı Fatma Turgut, İstanbullu sevenleriyle buluşacak.

Hem yaz mevsiminin başlangıcı hem de yılın en uzun günü, festival havasında geçecek. İstanbul'da hizmet veren Akbatı 21 Haziran Cuma günü son dönemin sevilen seslerinden Fatma Turgut'u sevenleriyle buluşturacak. Yapılan duyuruya göre 21:00'da başlayacak Fatma Turgut'un canlı sahne performansının ardından, eğlence DJ perfomansı ile gece 24.00'e kadar devam edecek. En uzun gün kapsamında eğlence dolu anların yaşanacağı etkinlikler tüm misafirler için ücretsiz olacak.

Kaynak: İHA