Fatma Uyanık davasında Vahap Varlı'nın müebbet hapis cezası onandı!

Müge Anlı'da Fatma Uyanık davasında bugün canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. 2017 yılından beri aranan Fatma Uyanık kaybıyla ilgili gözaltına alınan Vahap Varlı'ya verilen müebbet hapis cezasının Konya Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandığını açıklandı.