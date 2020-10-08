Fatma Uyanık davasında Vahap Varlı'nın müebbet hapis cezası onandı!
Müge Anlı'da Fatma Uyanık davasında bugün canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. 2017 yılından beri aranan Fatma Uyanık kaybıyla ilgili gözaltına alınan Vahap Varlı'ya verilen müebbet hapis cezasının Konya Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandığını açıklandı.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'da Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı hakkında açılan davada verilen müebbet hapis cezası Üst Mahkeme tarafından onaylandı. Müge Anlı'nın bu durumu açıklladığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı.
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08 Ekim 2020 Perşembe 11:05
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