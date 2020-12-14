İlk olarak 2010 senesinde yayın hayatına başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi döneminde fazlaca konuşulmuş ve fenomen diziler arasına girmişti. Başrolünü Beren Saat ve Engin Akyürek'in paylaştığı sevilen dizi, tekrar bölümleriyle geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında 11.00'da izleyici ile buluşmaya başlamıştı. Tekrar bölümleri yayınlanan dizi bugün kanalın yayın akışında yer almayışı izleyici tarafından merak konusu haline geldi. Peki Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne neden kaldırıldı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEDEN YOK?

Bugün Kanal D'nin yayın akışında Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi yer almadı. Dizinin akıştan neden kaldırıldığına dahil bir açıklama yapılmadı. Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizi yerine yine kanalın bir döneme damga vuran dizisi olan "Yaprak Dökümü'nün" tekrar bölümleri izleyici karşısında yer alacak.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

Ay Yapım tarafından gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır.

Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin başrolleri olan Fatmagül'ü Beren Saat, Kerim'i ise Engin Akyürek canlandırmaktadır. Filmin çekimleri ilk önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.