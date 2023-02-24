Fatmir Molabecirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatmir Molabecirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fatmir Molabecirovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fatmir Molabecirovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fatmir Molabecirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatmir Molabecirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fatmir Molabecirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatmir Molabecirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatmir Molabecirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatmir Molabecirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatmir Molabecirovic 6 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatmir Molabecirovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 13 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Fatmir Molabecirovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatmir Molabecirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatmir Molabecirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35 Bin € kadar çıkmıştır.

Fatmir Molabecirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatmir Molabecirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında FC Besa

31 Temmuz 2018 yılında Mornar Bar

13 Şubat 2019 yılında Otrant-Olympic

Fatmir Molabecirovic kimdir

Fatmir Molabecirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatmir Molabecirovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Fatmir Molabecirovic nereli

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