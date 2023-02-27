Faton Maloku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faton Maloku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faton Maloku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faton Maloku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faton Maloku 14 Haziran 1991 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faton Maloku Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faton Maloku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 24 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Faton Maloku'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Faton Maloku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faton Maloku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faton Maloku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faton Maloku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2012 yılında KF Feronikeli

1 Ocak 2013 yılında KF Hajvalia

1 Temmuz 2014 yılında SC Gjilani

1 Ocak 2017 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2018 yılında FK Kukësi

24 Temmuz 2019 yılında FC Drita

Faton Maloku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faton Maloku şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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