Faton Neziri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faton Neziri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faton Neziri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faton Neziri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faton Neziri 10 Kasım 2001 tarihinde Skenderaj şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faton Neziri Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gluvacevic Sportsmanagement yapmaktadır. Faton Neziri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Faton Neziri'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faton Neziri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatonneziri15/?hl=de

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Faton Neziri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faton Neziri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Faton Neziri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faton Neziri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında KF Istogu

13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

2 Şubat 2023 yılında KF Dukagjini

Faton Neziri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faton Neziri şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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