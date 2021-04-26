Fatoş Altınbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne mezunu? Eğitim hayatı

Burak Kaya ile el ele görüntülenmesinin ardından Fatoş Altınbaş'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için haberimizde Fatoş Altınbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne mezunu? sorularının cevaplarını derledik. İşte Fatoş Altınbaş eğitim hayatı...

FATOŞ ALTINBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

14 Nisan 1981 Kıbrıs doğumlu Fatoş Altınbaş 40 yaşındadır. Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş'ın kızıdır. Annesinin adı Muhlet Altınbaş'tır. Çocukluk yıllarını Kıbrıs'ta geçiren Fatoş Altınbaş, babasının işleri nedeniyle ilerleyen zamanlarda İstanbul'a taşınmıştır.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten iki kız çocuğu bulunan Emir Sarıgül ve Fatoş Altıntaş çifti, 11 yıl sonra evliliğini noktalama kararı almıştır.

NE MEZUNU? EĞİTİM HAYATI

Fatoş Altınbaş İlköğretim ve lise İstek Vakfı Bilge Kağan Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Altınbaş, üniversite eğitimi esnasında dil eğitimi için yurt dışına gitmiştir. Bilkent Üniversitesinden mezun olunca master yapmak için Milano'ya gitmiştir. 2 sene boyunca Milano'da yaşayan Altınbaş master eğitimini Politecnico di Milano Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a dönmüştür.

İş hayatına aile şirketlerinden biri olan Altınbaş Holdingde atılmıştır. Mücevherat sektöründeki şirketin imalat fabrikasında 6 ay boyunca staj yapmıştır. Ardından Alstone şirketinde yönetici olarak görev almıştır. Londra'daki pırlanta derecelendirme enstitüsü olan GIA'da 2 aylık bir eğitim almıştır.