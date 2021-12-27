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  3. Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi aldattığı Gökhan Göz'ü de aldattı! İhanet mesajlarını ifşa eden iş insanı, ne var ne yoksa yaktı!

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi aldattığı Gökhan Göz'ü de aldattı! İhanet mesajlarını ifşa eden iş insanı, ne var ne yoksa yaktı!

Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in Gökhan Göz'ü de aldattığı ortaya çıktı. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm kıyafetleri de yaktı

2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber geldi.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşarak kendisini aldattığı söyledi ve mesajlaşmalarını ifşa etti.

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi aldattığı Gökhan Göz'ü de aldattı! İhanet mesajlarını ifşa eden iş insanı, ne var ne yoksa yaktı!Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi aldattığı Gökhan Göz'ü de aldattı! İhanet mesajlarını ifşa eden iş insanı, ne var ne yoksa yaktı!

"KİMSE BENİM DUYGULARIMLA OYNAYAMAZ"

İhanete uğrayan Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" şeklinde konuştu.

BERDAN MARDİNİ'Yİ DE ALDATMIŞTI

Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, eşinin kendisini aylarca başka adamlarla aldattığını ileri sürmüştü. Konuyla ilgili konuşan Yelliler de Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile ilişki yaşamaya başladığını itiraf etmişti.

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi aldattığı Gökhan Göz'ü de aldattı! İhanet mesajlarını ifşa eden iş insanı, ne var ne yoksa yaktı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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