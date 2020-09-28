Merkel'den Rus muhalif Navalnıy'a ziyaretGüney Amerika gemisinde denetim: 3 milyon 750 bin liralık kokain ele geçirildiABD: Kovid-19 aşı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığı katledilecek2 Ekim BİM kataloğu | 57 parçalık Güral porselen yemek takımı 999 TL!Süper Lig'de en değerli oyuncu Uğurcan Çakır!Karantinayı evde geçirenler ne yapmalı?Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Akıllı ulaşım sistemleri' açıklamasıBİM 29 Eylül 2020 kataloğu | BİM haftanın önerilerini kaçırmayın!Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?İş adamı Caner Karaloğlu'nun 150 kişilik doğum günü partisi!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Fatsa Belediyesi'nden sosyal mesafeli pandemi bankları

Fatsa Belediyesi'nden sosyal mesafeli pandemi bankları

Fatsa Belediyesi kendi atölyesinde korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kuralını göz önünde bulunduran yeni banklar üretti.

Fatsa Belediyesi'nden sosyal mesafeli pandemi bankları

Fatsa Belediyesi kendi atölyesinde korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kuralını göz önünde bulunduran yeni banklar üretti. Yeni tip banklara en fazla iki kişi oturabilirken kişiler arasında da birer metre mesafe bırakıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar sürece destek vermek amacıyla fiziksel mesafeli banklar ürettiklerini belirterek, "Halkımızın virüse yakalanmamaları için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hastaneler, duraklar, camiler, caddeler, sokaklar, tüm kamu kamu hizmet alanları; düzenli biçimde dezenfekte etmeye devam ediyor ve sosyal mesafe için tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Fatsa Belediyesi Kovid-19 sürecinde kırsal mahalleler de dahil olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması, okullarda dezenfekte çalışması ve Evkaf Mahallesi Liman girişine bir istasyon kurarak toplu taşıma araçları başta olmak üzere özel araçlara dezenfekte çalışması yaptı.

Fatsa Belediyesi'nden sosyal mesafeli pandemi bankları

Şimdi de korona virüs tehdidine karşı iki kişinin birer metre aralıklarla oturabileceği şekilde banklar tasarlandı.

Fatsa Belediyesi'nden sosyal mesafeli pandemi bankları

Fatsa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü halkın yoğun olarak bulunduğu ve dinlenme ihtiyacını karşıladığı Fatsa Devlet Hastanesi bahçesine 10, postane önüne 4, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na 4 ve Orta Büyük Cami bahçesine 4 adet fiziksel mesafeli bank yerleştirdi.

Fatsa Belediyesi'nden sosyal mesafeli pandemi bankları

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT