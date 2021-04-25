Fatsa Belediyespor 0 - 2 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve 1877 Alemdağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Fatsa Belediyespor - 1877 Alemdağ Spor maçı skoru ne oldu? Fatsa Belediyespor, 1877 Alemdağ Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Fatsa Belediyespor -1877 Alemdağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Fatsa İlçe Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Fatsa Belediyespor 1877 Alemdağ Spor Maçının Hakemleri

Göksu Furkan Güngör(hakem), Murat Taşçıkar(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Serdar Demirkaya(dördüncü Hakem)

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 23. Emre Usta, 18. Ahmet Karaman, 14. Doğukan Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala, 10. İsmail Bulut, 27. Yeldar Yamaç



Yedekler

98. Abdullah Çiçek, 52. Mertcan Yener, 8. Onur Hafızoğlu, 72. Sebahattin Muslu, 71. Mehmet Fatih Bayat, 33. Burak Topduman, 11. Mehmet Seçme



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 52. Erhan Göç, 5. Caner Demircan, 49. Sayim Çelik, 27. Serhat Enes Çalışan, 81. Oğuzhan Çimen, 21. Yusuf Demir, 20. Emre Dalgalıdere, 10. Çağlar Özel, 67. Furkan Demir



Yedekler

97. Armağan Önür, 34. Abdülsamet Mert, 66. Emirhan Özer, 7. Enes Çavuş, 8. Oğuzhan İnci, 25. Metehan Çakal, 61. Ertuğrul Usta



Teknik Sorumlu

Mustafa Marangoz



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

Fikstür