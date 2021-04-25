Fatsa Belediyespor 0 - 2 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor, 1877 Alemdağ Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve 1877 Alemdağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Fatsa Belediyespor - 1877 Alemdağ Spor maçı skoru ne oldu?
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Fatsa Belediyespor -1877 Alemdağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Fatsa İlçe Stadı - Ordu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Fatsa Belediyespor 1877 Alemdağ Spor Maçının Hakemleri
Göksu Furkan Güngör(hakem), Murat Taşçıkar(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Serdar Demirkaya(dördüncü Hakem)
Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 23. Emre Usta, 18. Ahmet Karaman, 14. Doğukan Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala, 10. İsmail Bulut, 27. Yeldar Yamaç
Yedekler
98. Abdullah Çiçek, 52. Mertcan Yener, 8. Onur Hafızoğlu, 72. Sebahattin Muslu, 71. Mehmet Fatih Bayat, 33. Burak Topduman, 11. Mehmet Seçme
Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 52. Erhan Göç, 5. Caner Demircan, 49. Sayim Çelik, 27. Serhat Enes Çalışan, 81. Oğuzhan Çimen, 21. Yusuf Demir, 20. Emre Dalgalıdere, 10. Çağlar Özel, 67. Furkan Demir
Yedekler
97. Armağan Önür, 34. Abdülsamet Mert, 66. Emirhan Özer, 7. Enes Çavuş, 8. Oğuzhan İnci, 25. Metehan Çakal, 61. Ertuğrul Usta
Teknik Sorumlu
Mustafa Marangoz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor