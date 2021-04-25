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  3. Fatsa Belediyespor 0 - 2 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fatsa Belediyespor 0 - 2 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor, 1877 Alemdağ Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatsa Belediyespor 0 - 2 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve 1877 Alemdağ Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Fatsa Belediyespor - 1877 Alemdağ Spor maçı skoru ne oldu?

Fatsa Belediyespor, 1877 Alemdağ Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Fatsa Belediyespor -1877 Alemdağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Fatsa İlçe Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Fatsa Belediyespor 1877 Alemdağ Spor Maçının Hakemleri 
Göksu Furkan Güngör(hakem), Murat Taşçıkar(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Serdar Demirkaya(dördüncü Hakem)

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 3. Gökhan Açıkgöz, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 23. Emre Usta, 18. Ahmet Karaman, 14. Doğukan Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala, 10. İsmail Bulut, 27. Yeldar Yamaç

Yedekler
98. Abdullah Çiçek, 52. Mertcan Yener, 8. Onur Hafızoğlu, 72. Sebahattin Muslu, 71. Mehmet Fatih Bayat, 33. Burak Topduman, 11. Mehmet Seçme

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 52. Erhan Göç, 5. Caner Demircan, 49. Sayim Çelik, 27. Serhat Enes Çalışan, 81. Oğuzhan Çimen, 21. Yusuf Demir, 20. Emre Dalgalıdere, 10. Çağlar Özel, 67. Furkan Demir

Yedekler
97. Armağan Önür, 34. Abdülsamet Mert, 66. Emirhan Özer, 7. Enes Çavuş, 8. Oğuzhan İnci, 25. Metehan Çakal, 61. Ertuğrul Usta

Teknik Sorumlu
Mustafa Marangoz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
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