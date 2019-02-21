Fatsa Belediyespor 2 - 1 Ankara Adliye Spor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Ankara Adliye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Ankara Adliye Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Ankara Adliye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Ankara Adliye Spor ile 17.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fatsa Belediyespor - Ankara Adliye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Fatsa Belediyespor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Ankara Adliye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|22
|14
|6
|2
|33
|12
|48
|21
|2
|Kocaelispor
|22
|12
|4
|6
|27
|20
|40
|7
|3
|Serik Belediyespor
|22
|10
|9
|3
|25
|18
|39
|7
|4
|Karacabey Birlikspor
|22
|11
|4
|7
|29
|27
|37
|2
|5
|Yeni Çorumspor
|22
|11
|2
|9
|31
|23
|35
|8
|6
|Payasspor
|22
|10
|4
|8
|22
|23
|34
|-1
|7
|Halide Edip Adıvar SK
|22
|8
|8
|6
|24
|26
|32
|-2
|8
|Turgutluspor
|22
|9
|4
|9
|33
|31
|31
|2
|9
|24 Erzincanspor
|22
|8
|5
|9
|30
|28
|29
|2
|10
|Diyarbekirspor
|22
|8
|5
|9
|25
|25
|29
|0
|11
|Muğlaspor
|22
|7
|5
|10
|21
|21
|26
|0
|12
|1461 Trabzon
|22
|5
|11
|6
|19
|20
|26
|-1
|13
|Cizrespor
|22
|5
|10
|7
|17
|23
|25
|-6
|14
|Gölcükspor
|22
|6
|6
|10
|13
|21
|24
|-8
|15
|Bağcılar SK
|22
|5
|8
|9
|25
|29
|23
|-4
|16
|Fatsa Belediyespor
|22
|5
|8
|9
|17
|24
|23
|-7
|17
|Ankara Adliyespor
|22
|3
|10
|9
|21
|24
|19
|-3
|18
|Bucaspor
|22
|3
|7
|12
|18
|35
|16
|-17
Fikstür
|16.02.2019
|1461 Trabzon
|2-0
|Muğlaspor
|17.02.2019
|Halide Edip Adıvar SK
|1-0
|Bayburt Grup Özel İdare
|17.02.2019
|Gölcükspor
|0-2
|Karacabey Birlikspor
|17.02.2019
|Fatsa Belediyespor
|2-1
|Ankara Adliyespor
|17.02.2019
|Bucaspor
|0-0
|Anadolu Bağcılar SK
|17.02.2019
|Turgutluspor
|3-2
|Çorum Belediyespor
|17.02.2019
|24 Erzincanspor
|5-1
|Kocaelispor
|17.02.2019
|Serik Belediyespor
|1-1
|Cizrespor
|17.02.2019
|Payasspor
|1-0
|Karaköprü Belediyespor
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