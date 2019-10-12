Fatsa Belediyespor Başkanı istifa etti

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Kulüp Başkanı Mehmet Onur Sarıhan görevinden istifa etti.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Onur Sarıhan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız ile beraber çıktığımız bu yolda kapanmakta olan kulübümüzü tekrar açık kalmasını ve takımı oluşturarak hızlı bir şekilde lige başlamasını sağladık. Teknik Direktörümüz Niyazi Hüseyinoğlu önderliğinde oluşan teknik ekibin isteği ve listesi doğrultusunda takıma katılacak oyuncuların transferlerini gerçekleştirdik. Geçmiş dönem borçlarının yapılandırdık. Sezon başından bu yana yönetimdeki gruplaşma ve çok başlılıktan kaynaklı aile olamamak en büyük problemimizdi. Profesyonel bir ligde temsil edilen bir şehrin kulübünün yöneticileri takımın menfaatini her şeyin üstünde tutması gerekiyordu. Futbolda duygusallığa yer yoktu. Aksi giden bir şeyler vardı ve müdahale edilmesi gerekiyordu. Puan cetvelinde Hakketmediği bir yerde bulunan takımımızın tekrar toparlanması ve puanlar alması için kan değişimine ihtiyaç olduğunu belirttik. Ancak yönetimimiz içerisinde bu değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı ve "takım düşecekse bu teknik ekiple düşecek" diyen yöneticimiz oldu. Biz de madem öyle biz neye uğraşıyoruz diye sorduk. Yönetimdeki bir arkadaşımız da "yönetim olarak siz ne yaptınız" deyince ben de şahsım adına doğru ben bu iş yoğunluğumda neden bu işlerle uğraşıyorum sorusunu kendime sordum. Sen halis duygularla iyi bir şeyler yapmak, onca işin arasında uğraşıp yokluk içinde tabiri caizse tekeden süt sağmaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıp memleketin bir markasını ayakta tutmaya çalışırken, bilet parasından tutun, yardım için belirlenen kampanyaya, olmayan para ile deplasmana götürülemeyen taraftara kadar eleştirildik. Bize yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederken "ben varsam Fatsa ya sevda var, ben yoksam yok" diyenleri de kınamadan geçemeyeceğim. Dilerim yanılırız Fatsa Belediyespor Fatsalı teknik ekip ile başarılı olur. Gelinen bu noktaya kadar ki sürede kendi asıl işim olan ve çok yoğun tempoda çalıştığım işim zaten yeterince yorucuyken iki tarafın stresi de bedenen ve ruhen beni yordu. Mevcut işimin yoğunluğu nedeniyle iki taraftan birinden vazgeçmem gerekiyordu. Bu bağlamda yürütmekte olduğum Fatsa Belediyespor Başkanlığından istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yönetimi alacak arkadaşıma ve yöneticilere gerekli desteği bir Fatsalı olarak vermeye devam edeceğim. Dilerim ve temenni ederim ki takımımız ligi iyi bir yerde bitirir ve biz de hep beraber alkışlarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA