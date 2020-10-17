Everton - Liverpool maçı CANLI İZLE | S Sport İZLENapoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı CANLI İZLEElçin Afacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç kilo? Korona mı oldu?Sen Çal Kapımı dizisine koronavirüs şoku! Elçin Afacan'ın testi pozitif çıktıKahramanmaraş'ta Maske denetiminde soba borulu otomobile ceza kesildiÇaykur Rizespor - Ankaragücü maçı CANLI İZLEÖğrencisi ile ilişkiye giren okul terapistinin lisansı iptal edildi!Acı yemenin vücudumuza etkileri neler? İşte faydaları ve zararlarıİnter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı CANLI İZLE

Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı CANLI İZLE

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı CANLI İZLE

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Misli.com üzerinden yayınlanacak Fatsa Bld. - Payasspor maçı bugün saat 14.00'de Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. 

Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı, Fatsa İlçe Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Burak Demirkıran olacak. Burak Demirkıran'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Faruk Yağlı üstlenecek. 

İLK 11'LER

Fatsa Bld: Ömürcan Çavuşoğlu, Gökhan Açıkgöz, Enver Yıldız, Tevfik Doğukan Pala, Mehmet Seçme, Emre Usta, Sinan Yazıcı, Rıdvan Sağlam, Hacı Şükrü Çiçek, Fatih Arat, Kemal Bolat

Payasspor: Suphi Dağ, Gökhan Çırak, Koray Kurt, Muhammet Ali Yenilmez, Yasin Çakaloğlu, Vedat Saygı, Tevfik Şanver, Hamza Türkmen, Doğukan Ateş, Mehmet Küçükdurmuş, Mert Yavuz
 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv|Misli.com maç izle|Misli.com indirMisli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv|Misli.com maç izle|Misli.com indir

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT