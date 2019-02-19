Fatsa Belediyespor’da olağanüstü kongre ertelendi
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Fatsa Belediyespor tesislerinde yapılması planlanan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine katılan üyelerin imzalarıyla tutanak altına alınarak ertelendi. Olağanüstü genel kurul, 26 Şubat Salı günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Yeni dönemde mevcut Başkan İbrahim Eroğlu, aday olmayacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
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