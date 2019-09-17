Fatsa çöpten kurtuldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye'deki 35 yıllık çöp ayıbına son vermesinin ardından bu kez Fatsa ilçesindeki vatandaşları oldukça rahatsız eden çevre felaketine el koydu. Başkan Güler, ilçe merkezine yakın mesafede bulunan çöplüğün kapatılması talimatını verdi.

Ünye'nin Akçay mevkisinde deniz kenarında bulunan 80 dönümlük alana 35 yıldan bu yana çöp dökülmesi rezaletine son verilmesinin ardından Fatsa ilçesi de bir çöp felaketinden kurtuluyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçe merkezine yakın mesafede bulunan Ayazlı Mahallesi'nde eski maden sahasına 2012 yılından bu yana vahşi depolama yöntemiyle çöp dökülmesini yasakladı. Çöp alanının üzerinin toprak sererek kapatılması ve rehabilite edilmesi talimatını veren Başkan Güler, Ordu'da çöp sorununu tamamıyla ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Başkan Güler, "Fatsa'da toplanan çöpler 2012 yılından bu yana Ayazlı Mahallesi'nde eski maden sahasına vahşi depolama yöntemiyle dökülüyordu. Ancak ilçe merkezine yakın olması ve vatandaşların şikayeti üzerine 15 Eylül tarihi itibariyle alana çöp dökülmesini yasakladık. Bundan böyle Fatsa'dan toplanan çöpler Ünye'nin Cevizdere mevkisinde en son teknoloji ile inşa edilen "çöp ayrıştırma tesisinde ayrıştırıldıktan sonra Çaybaşı-İlküvez'de bulunan toprağa ve çevreye en küçük bir zarar vermeyen düzenli depolama alanına götürülüyor. Ayazlı Mahallesindeki eski çöp alanı da en kıs aşurede hafriyat toprağı serilerek rehabilite edilecek ve daha sonra yeşil alan haline dönüştürülecek. Daha önce söylediğim gibi, Ordu'da çöp atık sorunu olmayacak. Benim bulunduğum dönemde sadece yasalar değil vicdan ve akıl ön plana çıkarılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA