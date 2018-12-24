Fatsa Devlet Hastanesine 4 yeni doktor ataması
Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesine 4 yeni doktor ataması gerçekleşti.
Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesine 4 yeni doktor ataması gerçekleşti.
Son zamanlarda yaşanan doktor eksikliği nedeniyle Sağlık Bakanlığınca Fatsa Devlet Hastanesine 1 psikiyatri uzmanı, 1 enfeksiyon uzmanı, 1 göğüs hastalıkları uzmanı ve 1 ortopedi uzmanı doktor ataması gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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