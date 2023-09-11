Fatsa Fener Adası’na görkemli açılış

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapımı tamamlanan "Fener Adası" düzenlenen törenle açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fatsa Fener Adası’na görkemli açılış

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapımı tamamlanan "Fener Adası" düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Fener Adası'nı yaparken doğallığı bozmadan tüm canlıların uğrayacağı bir yer olarak burayı düzenledik" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Fener Adası" düzenlenen görkemli törenle açıldı. Geçen yıllarda kayalık halinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu ada haline gelen alan, doğal yapısı korunarak turizm kullanımına açıldı.

"Bölgemiz için örnek bir çalışma"

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bölgedeki çoğunluğun farkında bile olmadığı kayalığı sevimli bir ada haline getirdik. Adamızın açılışını yapmaktan son derece mutluyum. Ordu'nun yüzölçümünde yarısı kara, yarısı kadar da denizimiz var. 6 bin kilometre toplam alanımız var. Fatsa Fener Adamızı turizm alanı haline getirdik. Fatsa ilçemizin özel bir yeri var bizim için. Kısa zamanda bu adamız herkesin uğradığı bir nokta olacak. Burası, çevreyi bozmadan doğal yapısı korunarak yapıldı. Kayalığın yapısının bozulmamasına özen gösterdik. Bölgemiz için örnek bir çalışma yaptık. Herkesin ilgisini çekecek Fener Adamız çok güzel oldu. Tüm Ordumuza hayırlı olsun" diye konuştu.

Ordu Valisi Muammer Erol ise bölgeye yakışır bir proje olan Fener Adası'nın açılışını gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gerçekleşen açılışa çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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