Fatsa Tapuda 2018’de 16 bin 504 işlem

Ordu'nun Fatsa İlçe Tapu Müdürlüğünde 2018 yılında 16 bin 504 işlem yapıldığı bildirildi.

Fatsa İlçe Tapu Müdürü Erdoğan Atik, 2018 yılında yapılan işlemlerin verilerini açıkladı. Atik yaptığı açıklamada, "2018 yılı bizim açımızdan yoğun bir iş temposu ile geçti. Müdürlüğümüzde 16 bin 504 işlem gerçekleştirdi. 2017 yılında ise bu rakam 13 bin 772 işlem yapılmıştı. 16 bin 504 işlem karşılığında devletimizin kasasına 18 milyon 819 bin TL tapu harcı kazandırdık. Kurumumuz her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlara yenilikçi hizmetleri sunmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. 2019 yılında belediyelerden alınan emlak beyan alma zorunluğu kalktı. Belediye kendi çalışmasını yapıp sistem üzerinden tapuya atacak, vatandaş tapusunu satmaya geldiğinde sistem üzerinden burada işleri görülecektir. Daire olarak yenilendik ve vatandaşlarımızın işlemlerini en iyi şekilde yaparak mağdur etmiyoruz. Şimdi dairemiz son sistem ve dijital ortamda hizmet veriyor. Herkes memnun bir şekilde buradan ayrılıyor. Fatsa ilçesi olarak birçok ilden daha fazla işlemler yapıyoruz. Memnuniyet oranımız ise yüzde 99,5'tir. Randevu sistemi ile çalışıyoruz. İnternet üzerinden randevu alan vatandaşlarımız o saatte sıra beklemeden işlemlerini yapıyor. İşlem yapan vatandaş zaman kaybı yaşamıyor ve işlemini gerçekleştirdikten sonra memnun bir şekilde müdürlüğümüzden ayrılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA