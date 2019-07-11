Fatsa’dan başarılı sporcular yetişiyor

Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "2018-2019 sezonu Fatsa sporu açısından bir önceki yıllara göre daha başarılı geçmiştir. Bu başarıyı tesisler, sportif başarılar ve sporun tabana yayılması açısından değerlendirebiliriz" dedi.

Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek yaptığı açıklamada, "Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz 3 adet tesis var. Bunlar Fatsa 75. Yıl Spor Salonu, Fatsa İlçe Stadı, Fatsa Ek Saha. Bu tesislerimizden tüm hakkımız ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Bakanlığımızın ve İl Müdürlüğümüzün katkıları ile Fatsa ilçe Stadı profesyonel maçların oynanacağı standartlara getirdik. Statta bir çok yenilik yaptık. Tabii ki istediğimiz düzeyde olmadı. Nedeni ise Fatsa İlçe Stadının ve Fatsa Ek Sahamızın alanının kentsel dönüşüm alanı olmasından dolayı. Fatsa Ek Saha İle hem yeni soyunma odalarının yapılması hem de sahanın halısının yenilenmesi noktasında ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımız yetkilileri Fatsa'ya gelerek Fatsa Ek saha halısının yenilenmesi ve ek soyunma odalarının yapılması ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Bunlardan çok kısa süre de sonuç alacağımızın düşünüyorum. Fatsa 75. Yıl Spor Salonu ile ilgili olarak bu yıl salonumuz doğalgaz dönüşüm yapılıyor. İhalesi yapıldı. Çalışmalar birkaç hafta içinde başlayacak. Salonumuz iç boyası yenilendi. Salonumuza yeni bir judo salonu yaptık. Şu anda tesislerimiz Fatsa'nın sporcularına en güzel şekilde hizmet vermek için hazırdır. Fatsa'mızın spor başarısına baktığımızda çok güzel sonuçlar almaktayız. Birçok sporcumuz ve Antrenörümüz Milli takımlara davet edilmiştir. Ülkemizi Uluslararası Şampiyonalarda en güzel şekilde temsil etmişlerdir. Bunlara örnek vermek gerekirse taekwondo'dan üç sporcumuz Milli takıma girmiş ve yarışmış, Çim hokeyinde dört sporcumuz ve bir antrenörümüz Milli takımlarda yarışmış, Softbol'dan oniki sporcumuz ve bir antrenörümüz Milli takımlarda bulunmuş ve bunlardan beş tanesi Milli Takım adına yarışmış ve yedi sporcumuzda halen milli takım kamplarında bulunmaktadır. Judo'da bir sporcumuz ve antrenörümüz Ülkemizi Balkan Şampiyonasında Temsil etmiştir. Ulusal başarılarımıza baktığımızda birçok takımımız Türkiye derecesi almıştır. Bunlardan sadece birkaç tanesini saymam gerekirse Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu Softbol'da Türkiye Şampiyonu , Anadolu Yıldızlarında Ordu'yu temsil eden Fatsa Voleybol Fabrikası Türkiye ikinci, Fatsa Spor Kulübü Beyzbol "da Türkiye İkincisi, Şehit İbrahim Kılıç MTAL Beyzbol Takımı Türkiye İkincisi , Güreş'te bir çok sporcumuz Türkiye derecesi aldı, Atletizmde yine Türkiye Dereceli sporcularımız var. Judo da bir sporcumuz Türkiye ikincisi oldu. Kick Boks ve Muay Thai branşlarında bir çok sporcumuz Türkiye derecesi elde etti. Yine bir çok sporcumuz Türkiye yarı finaline , grup finallerine ve İl Birincilikleri alarak Fatsa'mızı en güzel şekilde temsil etmişlerdir. Fatsa'mızdan yaklaşık beş yüz sporcumuz iİl birincisi, bölge derecesi, Türkiye yarı final derecesi ve Türkiye derecesi alarak Fatsa'mızı gururlandırmışlarıdır. Tabiî ki bu başarı planlı programlı çalışmanın sonucunda kaliteli antrenörler sayesinde olmaktadır. Buradan tüm antrenör arkadaşlarımızı kutluyorum. Başarılı branşlarımızı saydığımızda Güreş, Atletizm, Voleybol, Futbol, Basketbol, Okçuluk, Judo, Taekwondo, badminton, Masa Tenisi, Beyzbol , Softbol, Masa Tenisi,Boks, kick Boks wus Hu ve Muay Thai gelmektedir. Bu başarıyı sürdürmek için sporu tabana yaymak anlamında ve her kesime spor yaptırmak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak proje ve çalışmalarımı devam etmektedir. Bu konu da en çok önem verdiğimiz projelerin başında Türkiye Yetenek Taraması ve Spora yönlendirme projesi ile Fatsa'mızdan seçilen otuz sporcularımız var. Bunları Müdürlüğümüze bağlı antrenör arkadaşlarımız yakından takım etmektir. İnşallah onlar Fatsa'mızın gelecekteki yüz aklarımız olacaktır. Yine Yaz spor okulları ile Okullarımız ve Kur'an Kurslarımı gezilerek çocuklarımızın yaz spor okullarına gelmesi teşvik edildi. Baktığımızda 9 yüz çocuğumuza yaz spor okullarında spor yaptırmaktayız" dedi.

Bekyürek, "İlçe Stadımızı Fatsa Belediyespor Kulübümüzün maçları bitmesi ve gerekli bakımların yapılmasından sonra çocuklara açarak Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak turnuvalar düzenledik. Çok güzel dönütler aldık. Alt yaş grup müsabakalarını Fatsa İlçe Stadında yaptırarak onlara en güzel ortamları hazırladık. Fatsa İlçe Stadında "Sporun Yaşı Olmaz." dedik ve sanayi esnafına stadı açarak Gençlik ve Spor Tesislerinin herkesin yararlanmasını sağladık. Yine bir çok Okçuluk İl Birinciliği, Atletizm İl Birinciliğini Fatsa İlçe Stadında yaptık. Kısa sürede Fatsa İlçe Stadında spor yapan kişi sayısı dört yüz ile beş yüz arasın olmuştur. Fatsa Ek Sahamız çok yoğun olarak kulüplerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kadar yoğun çalışmasına rağmen hiçbir kulübümüze ayrım yapmaksızın tesislerimizden yararlanmıştır. Genel olarak değerlendirdiğimiz de Fatsa'mızda spor anlamında çok güzel çalışmalar var. İlçe Müdürlüğümüze bağlı yedi antrenörümüz ve Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Antrenörlerle her çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Buradan spor yapmak isteyen herkese seslenme istiyorum. Mutlaka spor yapalım. Bu konu da İlçe Müdürlüğümüze uğradıkları takdir da uzman ekibimizden spor ile ilgili gerekli bilgileri alabilirler. Buradan Fatsa Sporun gelişmesinde çok büyük destekleri olan Fatsa Kaymakamımız Mehmet Yapıcı'ya, Bölge Milletvekillerimize, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç'e Fatsa Belediye Başkamı Sayın İbrahim Ethem Kibar'a, Fatsa Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'ya , Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı'ya , okul müdürlerine, beden eğitimi öğretmenlerine, kurum çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA