Fatura ödemek tarihe karışıyor! Cumhurbaşkanı jesti geldi: Yüzde 50 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberleri peş peşe verirken su faturası ödemelerinde zorlanan vatandaşların yüzü güldü. Yeni bir karar alınarak faturalarda yüzde 50 indirim yapıldığı haberi verildi. Rekor indirim için açıklama gecikmeden geldi.

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Fatura ödemek tarihe karışıyor! Cumhurbaşkanı jesti geldi: Yüzde 50 indirim yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karar üzerine tarımsal sulama için su faturası ödeyen vatandaşlara destek geldi. Yüzde 50 indirim yapıldığı haberi verilirken Erdoğan, maliyetlerin azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı da sektördeki rekabeti artırmak için çalışmaların devam edeceği yönünde ifadeler kullanıldı.

Tarımsal sulama amaçlı su kullanımına yönelik olarak alınan kararlarda çiftçilere su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanırken bu imkandan yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinde kayıtlı olmak gerekiyor.

Tarımsal sulama faturalarına indirim

YÜZDE 50 İNDİRİM

Bakanlık tarafından destekler gün geçtikçe büyümeye devam ederken çiftçiler, sulama birlikleri ve kooperatifler kanunu çerçevesinde kurulmuş sulama birlikleri ya da kooperatif tarafından yapılan sulamalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 oranı karşılanacak.

Tarıma destek verilirken Bakanlık tarafından alınan kararlarla beraber destek programları çiftçilerin su faturaları yarı yarıya indirime girdi. Tarımsal sektör üzerinde maliyetlerin düşürülmesi fiyatların indirime girmesine yardımcı olurken ekonomik hale gelecek ve tarımsal üretimde sürdürebildiklerinin katkısı veriliyor. 

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