Faturaya yansıtan da var, almayan da... Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?
Ülkelere göre restoranlarda, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verilmesi gerektiği araştırıldı.
Ülkelere göre restoranlarda, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verilmesi gerektiği araştırıldı. Türkiye'de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i, otellerde ise 2 ila 5 lira arasında bahşiş bırakılması doğru olarak kabul ediliyor. Taksilerde de ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.
GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı.
Araştırmaya göre Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Rusya'da restoranlarda hesabın yüzde 5 ila 10'u, otellerde 1.5 dolara kadar bahşiş veriliyor. Taksilerde ise bahşiş verilmesine gerek duyulmuyor.
Komşu Yunanistan'da da restoranlarda gerekli görülmüyor ancak ödeme yapılırken isteğe bağlı bahşiş bırakılabiliyor. Taksilerde ise sürücüler turistlerden bahşiş bekliyor.
JAPONYA VE ÇİN BAHŞİŞİ REDDEDİYOR
Japonya ve Çin'in bahşiş konusundaki tavrı ise son derece dikkat çekici. Bu iki Uzak Doğu ülkesinde bahşiş vermek son derece kaba bir davranış olarak görülüyor. Avrupa'da ise genel olarak gelen hesabın yüzde 5'i ila 10'u arasında bahşiş vermek gerekiyor.
Ülkemizde de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i arasında bahşiş bırakmak doğru bir davranış olarak kabul görürken, otellerde 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebiliyor. Taksilerde herhangi bir oran verilmezken, ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.
İşte araştırmada yer alan ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:
ABD
Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir
Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında
Otel: 2 ila 5 dolar arasında
ALMANYA
Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir
Taksi: Yüzde 5 ile 10
Otel: 1 ila 2 euro arasında
AVUSTURYA
Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir
Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar
Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar
BELÇİKA
Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz
Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli
Otel: Faturaya yansıtılıyor
BULGARİSTAN
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u
Taksi: Tutarı yuvarlama
Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar
ÇEKYA
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u
Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur
Otel: Yaklaşık 2 dolar
ÇİN
Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir
Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez
Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel
DANİMARKA
Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar
Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz
Otel: 0.16 dolar
FRANSA
Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında
Taksi: Tutarın yüzde 10'u
Otel: 1 ila 2 euro arasında
GÜNEY KORE
Restoran: İsteğe bağlı
Taksi: İsteğinize göre
Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır
HIRVATİSTAN
Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir
Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir
Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında
HOLLANDA
Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir
Otel: Birkaç euro verilebilir
HONG KONG
Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır
Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz
Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında
İNGİLTERE
Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir
Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir
Otel: 2.65 dolar
İSPANYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında
Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u
Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir
İSVİÇRE
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz
Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5
Otel: 1 ila 2 dolar arası
İTALYA
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz
Taksi: En yakın rakama yuvarlama
Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir
JAPONYA
Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir
Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur
Otel: Bahşiş gerekmez
MACARİSTAN
Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır
Taksi: Yüzde 10
Otel: 500 Macar forinti
MISIR
Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir
Otel: 1 dolara kadar
POLONYA
Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında
Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir
Otel: Gerekli değil
PORTEKİZ
Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir
Otel: 1 ila 2 euro arası
RUSYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında
Taksi: Gerekli değildir
Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir
TÜRKİYE
Restoran: Yüzde 10 ila 15
Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir
Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir
YUNANİSTAN
Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir
Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler
Otel: 1 ila 2 euro arasında
DHA
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