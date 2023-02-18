Faustas Steponavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faustas Steponavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faustas Steponavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faustas Steponavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faustas Steponavicius 8 Haziran 2004 tarihinde Panevėžys şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Faustas Steponavičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faustas Steponavicius Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Faustas Steponavicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Faustas Steponavicius'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faustas Steponavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faustas Steponavicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faustas Steponavicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faustas Steponavicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LFF Akademija

1 Ocak 2019 yılında Panevezys B

1 Temmuz 2020 yılında Panevezys

21 Ağu 2021 yılında Genoa U18

25 Ağu 2022 yılında NK Jarun

Faustas Steponavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faustas Steponavicius şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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