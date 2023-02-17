Fausto Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fausto Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fausto Montero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fausto Montero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fausto Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fausto Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fausto Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fausto Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fausto Montero 22 Ekim 1988 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fausto Emanuel Montero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fausto Montero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Sportmanagement UG yapmaktadır. Fausto Montero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fausto Montero'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fausto Monteroboyu ve yaşı kaç

Fausto Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fausto Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Fausto Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fausto Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CA Unión II

1 Ocak 2010 yılında CA Unión

9 Temmuz 2013 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2014 yılında CA Unión

1 Temmuz 2016 yılında Ind. Rivadavia

24 Ağu 2017 yılında Argentinos Jrs.

31 Ocak 2021 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2021 yılında CA Sarmiento II

18 Ocak 2022 yılında CD Maipú

Fausto Montero kimdir

Fausto Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fausto Montero şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Fausto Montero nereli

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