Fausto Tienza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fausto Tienza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fausto Tienza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fausto Tienza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fausto Tienza 8 Ocak 1990 tarihinde Talavera la Real şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fausto Antonio Tienza Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fausto Tienza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Fausto Tienza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fausto Tienza'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fausto Tienza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fausto Tienza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fausto Tienza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fausto Tienza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında V. Mestalla

1 Ocak 2009 yılında CF La Nucía

30 Haziran 2009 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2009 yılında Caravaca CF

30 Haziran 2010 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2010 yılında La Muela

30 Haziran 2011 yılında V. Mestalla

1 Ağu 2011 yılında UD Melilla

24 Ocak 2013 yılında Betis B

15 Ağu 2014 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2016 yılında Osasuna

24 Ocak 2018 yılında Cádiz CF

17 Temmuz 2018 yılında Extremadura

12 Eylül 2019 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2020 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2020 yılında Panathinaikos

10 Ağu 2020 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2021 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2021 yılında Racing

Fausto Tienza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fausto Tienza şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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