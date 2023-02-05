Fausto Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fausto Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fausto Vera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fausto Vera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fausto Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fausto Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fausto Vera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fausto Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fausto Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fausto Vera 26 Mart 2000 tarihinde Hurlingham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fausto Mariano Vera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fausto Vera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Fausto Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fausto Vera'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Fausto Vera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/faustovera5_/

Fausto Veraboyu ve yaşı kaç

Fausto Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fausto Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fausto Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fausto Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Argentinos Jrs.

26 Temmuz 2022 yılında Corinthians

Fausto Vera kimdir

Fausto Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fausto Vera şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Fausto Vera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Fausto Vera nereli

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