Faver Marulanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faver Marulanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faver Marulanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faver Marulanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faver Marulanda 23 Nisan 1997 tarihinde Yumbo şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Faver Mauricio Marulanda Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faver Marulanda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faver Marulanda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Faver Marulanda'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faver Marulanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faver Marulanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faver Marulanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faver Marulanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faver Marulanda şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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