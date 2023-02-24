Faver Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faver Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faver Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faver Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faver Ramirez 27 Nisan 2000 tarihinde Viterbo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Faver Duván Ramírez Hurtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faver Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent yapmaktadır. Faver Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Faver Ramirez'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faver Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faver Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faver Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faver Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

24 Ocak 2023 yılında Jedinstvo

20 Şubat 2023 yılında TOSK Tesanj

Faver Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faver Ramirez şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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