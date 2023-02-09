Favio Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Favio Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Favio Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Favio Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Favio Alvarez 23 Ocak 1993 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Favio Enrique Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Favio Alvarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Favio Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Favio Alvarez'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Favio Alvarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/favio.alvarez10/

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Favio Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Favio Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Favio Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Favio Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2015 yılında Defensa

18 Ocak 2016 yılında Sarmiento Junin

1 Eylül 2016 yılında Atl. Tucumán

7 Mayıs 2019 yılında Los Angeles

31 Aralık 2019 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2020 yılında UNAM Pumas

31 Aralık 2020 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2021 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2022 yılında CA Talleres

31 Aralık 2023 yılında UNAM Pumas

Favio Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Favio Alvarez şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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