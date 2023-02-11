Favio Brizuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Favio Brizuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Favio Brizuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Favio Brizuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Favio Brizuela 7 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Favio Brizuela Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Favio Brizuela, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Favio Brizuela'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Favio Brizuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Favio Brizuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Favio Brizuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Favio Brizuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında N. Chicago II

1 Temmuz 2020 yılında Nueva Chicago

6 Ağu 2021 yılında Dock Sud

30 Haziran 2022 yılında Nueva Chicago

Favio Brizuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Favio Brizuela şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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