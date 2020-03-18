Dünya yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç ve aşı geliştirmek için tüm hızıyla çalışırken Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, Favipiravir'in isimli ilacın hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi. Bu doğrultuda Favipiravir nedir? Ne işe yarar? Favipiravir Türkiye'de var mı? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

FAVİPİRAFİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.

NE İŞE YARAR?

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Favipiravir adlı ilacın corona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti.

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Favipiravir tabletin, daha önce Ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti.

“#Favipiravir” isimli ilacın #COVID19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı.https://t.co/YSdlQ4vxki — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) March 17, 2020

ÇİN, ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DE İLAÇ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından ilaca ilişkin bir haber paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“‘Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı”

İLAÇ İYİLEŞME SÜRESİNİ İNDİRİYOR

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.

Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.

Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.

Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.

YAN ETKİSİ YOK

Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.

Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.

Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.

FAVİPİRAVİR TÜRKİYE'DE VAR MI?

Çin'de koronavirüs tedavisinde kullanılan "Favipiravir " ilacının Türkiye'de olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.